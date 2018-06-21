"Лукойл" и "Роснефть" обсуждают инвестиции "Башнефть-Полюса" после снятия ограничений ОПЕК

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Лукойл" и "Роснефть" обсуждают увеличение инвестиций СП "Башнефть-Полюс" после снятия ограничений ОПЕК, сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов.

"Башнефть-Полюс" - на нем отразился весь негатив от сделки ОПЕК+, "Роснефть" максимально провела сокращение инвестиций и объемов добычи. Сейчас уполномоченные группы ведут переговоры, рассматривают стратегию. Я надеюсь, что ситуация стабилизируется после снятия ограничений ОПЕК+", - сказал он.

"Башнефть" и "Лукойл" совместно ведут разработку месторождений имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе, доказанные запасы нефти которых на 31 декабря 2015 года, по данным компании, составляли 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн т в год будет достигнута к 2020 году. "Башнефть" получила лицензию на месторождения в начале 2011 года за 18,5 млрд рублей. Тогда же для освоения месторождений было создано СП "Башнефть-Полюс", в котором "Лукойл", имеющий необходимую инфраструктуру в НАО, получил 25,1% акций за $153 млн.

Глава "Лукойла" Вагит Алекперов заявлял журналистам, что компания не видит рисков для совместных предприятий с "Башнефтью" после приватизации этой компании. Вице- президент "Лукойла" Леонид Федун отмечал, что "Лукойл" не планирует выходить из совместного предприятия с "Башнефтью" по разработке месторождений имени Требса и Титова после ее покупки "Роснефтью".