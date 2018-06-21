Германия предоставит Иордании кредит в $100 млн на реформы по линии МВФ

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Германия предоставит Иордании кредит на сумму $100 млн на реализацию реформ по линии Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с королем Абдаллой II, сообщила пресс-служба правительства Германии.

"Мы готовы предоставить правительству [Иордании] кредит в размере $100 млн, чтобы несколько облегчить реализацию реформ по линии МВФ", - сказала она. Меркель напомнила, что ФРГ в текущем году намерена выделить также в общей сложности €384 млн в качестве экономической и гуманитарной помощи, а также на развитие системы образования Иордании.

Одновременно Меркель подчеркнула, что германские компании "заинтересованы во вложении инвестиций" в экономику королевства и "готовы здесь вести деятельность".