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Германия предоставит Иордании кредит в $100 млн на реформы по линии МВФ

Экономика и бизнес
21 июня, 15:43 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 21, июня. /ТАСС

В этом году Берлин намерен выделить Амману €384 млн экономической и гуманитарной помощи

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БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Германия предоставит Иордании кредит на сумму $100 млн на реализацию реформ по линии Международного валютного фонда (МВФ).

Об этом заявила в четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с королем Абдаллой II, сообщила пресс-служба правительства Германии.

"Мы готовы предоставить правительству [Иордании] кредит в размере $100 млн, чтобы несколько облегчить реализацию реформ по линии МВФ", - сказала она. Меркель напомнила, что ФРГ в текущем году намерена выделить также в общей сложности €384 млн в качестве экономической и гуманитарной помощи, а также на развитие системы образования Иордании.

Одновременно Меркель подчеркнула, что германские компании "заинтересованы во вложении инвестиций" в экономику королевства и "готовы здесь вести деятельность".

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Персоны
Меркель, Ангела Абдалла II (король Иордании)
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