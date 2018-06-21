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Казахстан выступил за пересмотр своей квоты в рамках ОПЕК+

Экономика и бизнес
21 июня, 15:54 дата обновления: 21 июня, 16:05 UTC+3

Для выполнения условий сделки ОПЕК+ нужно добывать нефти на 100 тыс. баррелей больше, отметил замглавы Минэнерго страны

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ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Казахстану для выполнения условий сделки ОПЕК+ нужно позволить добывать нефти на 100 тыс. баррелей в сутки больше, чем это предусмотрено действующим соглашением.

Поэтому страна выступает за возможный пересмотр квоты ОПЕК+ на добычу нефти. Об этом журналистам сказал замглавы Минэнерго Казахстана Магзум Мирзагалиев.

"У нас обязательства [по сделке ОПЕК+] 1,68 [млн баррелей в сутки]. Сегодня добыча варьируется между 1,7 и 1,8 млн баррелей в разные месяцы. Если бы квота была бы [больше] на 100 тыс. баррелей - нас это устроило бы", - отметил он.

Согласно отчетам МЭА, Казахстан на протяжении нескольких месяцев не выполняет свою квоту по соглашению. Так, в мае Казахстан нарастил добычу на 200 тыс. баррелей вместо сокращения на 20 тыс. 

Страны ОПЕК участвуют в соглашении о сокращении добычи совокупно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года. Однако благодаря сильному снижению добычи в Венесуэле и ряде других стран общий уровень исполнения сделки давно превысил 100%. В частности, в апреле он составлял 152%, а в мае - 147%.

На фоне перевыполнения договоренностей министры стран ОПЕК+ заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановления добычи уже со второй половины 2018 года. Вопрос будет решаться на встрече в Вене 22-23 июня.

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