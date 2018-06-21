Глава Еврокомиссии заявил, что решение США о вводе таможенных пошлин противоречит логике

ДУБЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер определил решение США о ведении таможенных пошлин на импорт стали и алюминия как противоречащее логике. Об этом он заявил в четверг с трибуны парламента Ирландии.

"Десять дней назад я был в Канаде на встрече "Большой семерки". Это был поворотный момент в отношениях ЕС и США, пересмотр правил, которые общими усилиями разрабатывались", - сказал Юнкер. Он добавил, что "США останется особым партнером для ЕС". "Мы сделали друг для друга многое в области безопасности и процветания. Однако мы твердо отстаиваем сохранение принципов и ценностей, в которые верим, - продолжил глава ЕК. - Это касается и проблемы мировых изменений климата, и сокращения ядерного оружия, но касается это также и свободной, честной торговли". "Торговля, в которую мы верим, - пояснил Юнкер, - базируется на соглашениях, доверии и сотрудничестве. Недавнее решение США о введении таможенных пошлин идет вразрез с этими принципами". "Оно и против исторической логики. Мы сделаем в этой ситуации то, что должны сделать для соблюдения баланса во взаимной торговле", - сказал он.

В марте США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно. Пошлины распространяются на все страны, которые поставляют продукцию в США. Ряд государств, в том числе страны Евросоюза, Канада и Мексика, получили отсрочку, однако с 1 июня пошлины стали действовать и для них. В ответ страны ЕС договорились установить 25%-ные импортные пошлины на некоторые американские товары общим объемом €2,8 млрд. О намерении ввести в отношении США ответные меры также заявили Индия, Турция, Мексика.