Средние цены на бензин в России с 11 по 17 июня снизились на четыре копейки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России за период с 11 по 17 июня 2018 года снизились на четыре копейки до 43,44 рубля за 1 л, сообщил Росстат.

С начала года средние цены на бензин выросли на 8,1%, а на дизельное топливо - на 8,5%, следует из данных статистического ведомства.

Разгон цен на топливо заставил власти пойти на экстренные меры - правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за 1 т соответственно и отказалось от планов повысить их на 700 рублей с 1 июля.

Власти также договорились с нефтяными компаниями о "заморозке" цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пообещали повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.

Первые сообщении о прекращении роста цен на бензин после его стремительного подорожания в апреле и мае появились в начале июня, когда Московская топливная ассоциация сообщила, что бензин в Москве стал, наконец, дешеветь впервые с конца марта.

По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в России за предыдущий период - с 4 по 9 июня 2018 года - выросли на пять копеек, показав существенное замедление.

Прошедшая неделя

В частности, за прошедшую неделю бензин Аи-92 стал дешевле на шесть копеек, опустившись в цене до 41,68 рубля за 1 л, Аи-95 - на одну копейку, снизившись до 44,68 рубля за 1 л, Аи-98 - на две копейки, до 49,72 рубля за 1 л. Дизельное топливо за прошлую неделю в цене не изменилось и в среднем стоило 44,42 рубля за 1 л.

По данным Росстата, снижение цен на бензин отмечалось на прошедшей неделе в 24 центрах субъектов России. При этом наибольшее его удешевление отмечено в Тамбове - на 1,4%, Костроме - на 1,3% и Иваново - на 0,9%.

В 16 центрах субъектов РФ отмечался рост цен на бензин. Больше всего бензин подорожал в Якутске - на 1,1%, Владимире и Симферополе - на 1%. В Москве за прошедший период цены на бензин снизились на 0,2%, в Санкт-Петербурге - остались на прежнем уровне.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было купить по цене от 40,80 до 45,50 рубля за 1 л, марки Аи95 - от 44,69 до 47,65 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 40,20 до 42,49 рубля, марки Аи-95 - от 43,00 до 45,84 рубля за 1 л.