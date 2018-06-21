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Международные резервы РФ за неделю выросли на $1,4 млрд

Экономика и бизнес
21 июня, 16:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В Центробанке причиной роста назвали приобретение валюты в рамках бюджетного правила

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 15 июня составили $462,4 млрд, что на $1,4 млрд (+0,3%) выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.

Как отметил регулятор, увеличение резервов произошло преимущественно вследствие приобретения валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы РФ, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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