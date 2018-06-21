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Пакет "Росгосстраха" могут продать инвестору раньше, чем пакет "Открытия"

Экономика и бизнес
21 июня, 16:33 UTC+3 МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Глава совета директоров "Росгосстраха" Михаил Задорнов отметил, что конкретных планов по продаже пакета пока нет

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Часть акций "Росгосстраха" может быть реализована раньше 2021 года, когда планируется продажа частному инвестору пакета банка "Открытие", заявил глава банка "Открытие" и председатель совета директоров "Росгосстраха" Михаил Задорнов.

"Стратегия с нашей точки зрения - увеличить стоимость акций "Росгосстраха", - сказал он. - Я не исключаю, что может быть "Росгосстрах" покажет такой результат за 2018-2019 год, что ... какой-то пакет акций будет приобретен либо стратегом, либо мы можем продать его в рынок", - сказал он на пресс-конференции.

Конкретных планов по продаже пакета "Росгосстраха" нет, добавил Задорнов. В стратегии "Открытия" есть цель в 2021 году продать не менее 20% акций банка исходя из цены 1,3 капитала.

"Росгосстрах" планирует в течение трех лет стать крупнейшим розничным страховщиком и занять третье место на рынке корпоративного страхования. Новая компания группы также намерена выйти в число лидеров рынка страхования жизни, следует из стратегии.

"В нашем понимании, это существенно, кратно увеличит стоимость компании от сегодняшних значений. И это создает предпосылки для владельцев, для нас, так и для потенциальных инвесторов - интерес к акциям "Росгосстраха", - сказал Задорнов.

"Я не исключаю этот вариант развития событий", - ответил он на уточняющий вопрос, может ли это произойти раньше приватизации пакета "Открытия".

Банку "Открытие" принадлежит 97% акций "Росгосстраха", бенефициаром компании через "Открытие" является Центробанк.

"Росгосстрах" сменил собственника в 2017 году, тогда же банк "Открытие" был передан на санацию в подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.

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Санация на финансовом рынке Ситуация вокруг "Росгосстраха" Ситуация вокруг банка "Открытие"
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