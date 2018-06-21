Партия пенсионеров за справедливость предложила ряд мер к пенсионной реформе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость (РППС) поддерживает постепенность проведения пенсионной реформы в РФ и предлагает ряд сопутствующих мер, которые позволят заложить основу для "качественного повышения размеров пенсионного обеспечения, обеспечить условия для активного долголетия". Соответствующее заявление было принято в четверг на совместном заседании президиума Центрального совета РППС и правления московской городской региональной организации Партии пенсионеров.

Как следует из документа, текст которого имеется в распоряжении ТАСС, партия "твердо убеждена в том, что сложная демографическая ситуация, в которой оказалась страна, и угрожающее финансовое положение Пенсионного фонда России требуют принятия решительных мер", но настаивает, чтобы эти шаги "были продуманными и осторожными" и в соответствии с требованиями президента России способствовали "увеличению размеров пенсий" и "сокращению разрыва между размером пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на пенсию".

"Мы поддерживаем намерение тех, кто стремится сделать процесс пенсионной реформы постепенным и как можно более безболезненным для тех российских граждан, которые приближаются к возрасту выхода на пенсию", - отмечают подписанты заявления, обращая при этом внимание на ряд необходимых мер.

В частности, по мнению РППС, "необходимо обеспечить людей старшего возраста гарантированными высокооплачиваемыми рабочими местами, законодательно предоставить твердые гарантии трудоустройства людям предпенсионного возраста, заложить надежную основу для качественного повышения размеров пенсионного обеспечения, обеспечить условия для активного долголетия". Партия также настаивает на принятии пакета законопроектов, предполагающих введение административной ответственности для предприятий всех форм собственности, отказывающих предоставлять работу людям предпенсионного возраста, введения квот для работников старше 55 лет в государственных корпорациях, в муниципальных предприятиях, в учреждениях образования и культуры, повышения коэффициента замещения как минимум до 40% в соответствии с рекомендациями Международной организации труда. "Следует также предусмотреть возможность эффективного государственного стимулирования труда лиц старшего возраста в новых экономических и технологических условиях", - отмечается в документе.

Кроме того, авторы заявления указывают на необходимость "разработать и эффективно реализовать государственные программы, направленные на создание механизмов стабильного и долгосрочного пополнения пенсионных фондов за счет активного стимулирования экономического развития страны, значительного улучшения эффективности управления государственным имуществом, минимизации коррупционных проявлений и ограничения вывоза капитала из страны".

При этом партия заявляет о намерении "добиваться предоставления гражданам России права выходить на пенсию по достижении пенсионного возраста, действующего в настоящее время (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин), в том случае, если они согласны на сохранение нынешнего размера их пенсии". Представители РППС ссылаются на то, что "аналогичным правом пользуются граждане многих развитых стран мира, в том числе государств Евросоюза".

"Мы понимаем, что надо многое менять, но нельзя менять так, чтобы это было поспешно и непродуманно, и необоснованно", - заявил ТАСС зампредседателя Центрального совета РППС Владимир Ворожцов, добавив, что основные положения пенсионной реформы должны быть внимательно обсуждены и обоснованы.