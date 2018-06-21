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Модернизация очистных сооружений на Яузе обошлось в 1,5 млрд рублей

Экономика и бизнес
21 июня, 16:48 UTC+3

Экологическая реабилитация реки полностью завершится в 2019 году

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Около 1,5 млрд рублей затратили предприятия, сбрасывающие свои стоки в Яузу в Мытищинском городском округе Московской области, на модернизацию очистных сооружений. Об этом в четверг сообщил министр экологии Подмосковья Александр Коган.

Модернизация очистных сооружений и тампонирование незаконных сливов в Яузу проводилась в рамках экологической реабилитации этой реки, сообщалось ранее.

"На экологическую реабилитацию Яузы [было заложено] 400 млн рублей. Модернизация и реконструкция очистных сооружений, стоки с которых попадают в реку Яузу, и тампонирование несанкционированных водовыпусков обошлись в 1,5 млрд рублей", - сказал он.

Экологическая реабилитация Яузы началась в 2017 году и должна завершиться в 2019 году. Она реализуется в рамках государственной программы "Экология и окружающая среда Подмосковья". Всего планируется восстановить экологические системы пяти малых рек Московской области - Пехорка (с притоком Малашка) в черте Балашихинского городского округа, Яуза (вместе с притоками Борисовка и Сукромка) в городском округе Мытищи, Клязьма (с притоком Альба), Пахра в Подольском городском округе и Банька в Красногорском округе. По словам Когана, на это предполагается всего направить 2,3 млрд рублей.

Параллельно с экологической реабилитацией малых рек в Подмосковье, региональные власти очищают русла рек в рамках переданных правительством РФ полномочий и за счет федеральных субвенций. Также муниципалитеты проводят санитарную очистку рек в штатном режиме. Эта работа не требует серьезных финансовых вложений и разработки проекта, в отличие от экологической реабилитации, к ней планируется чаще привлекать общественные организации, добавил Коган.

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