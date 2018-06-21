CNBC: министр торговли США отрицает наличие у него инвестиций в России

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Министр торговли США Уилбур Росс отрицает наличие у него нет каких-либо инвестиций в России. Соответствующее заявление он сделал в четверг в интервью телекомпании CNBC, комментируя появившуюся в журнале Forbes информацию о том, что он имеет финансовые интересы в компаниях, на которые могут распространяться принимаемые администрацией США меры в области торговли.

"Все это - инсинуации, - заявил он. - В компании, в которую я инвестировал, был русский акционер. Еще одна компания имела дело с некоторыми фирмами из России".

"Берутся какие-то мелкие факты и превращаются в нечто совершенно противоположное, - добавил он. - Выдвижение обвинений в каких-то нарушениях - это обычная практика, применявшаяся и в прежних администрациях. Это просто глупо".

В статье, опубликованной в последнем номере журнала, утверждалось, что Уилбур Росс инвестировал в судоходную компанию, имеющую связи с Россией, а также в банк на Кипре, который имеет отношение к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Между тем, как утверждал Forbes, в ноябре прошлого года Росс уведомлял Бюро по вопросам этики при правительстве США о том, что вывел свои активы практических из всех компаний.