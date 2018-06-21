Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

CNBC: министр торговли США отрицает наличие у него инвестиций в России

Экономика и бизнес
21 июня, 16:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

При этом Уилбур Росс сообщил, что в компании, в которую он инвестировал, был русский акционер

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Министр торговли США Уилбур Росс отрицает наличие у него нет каких-либо инвестиций в России. Соответствующее заявление он сделал в четверг в интервью телекомпании CNBC, комментируя появившуюся в журнале Forbes информацию о том, что он имеет финансовые интересы в компаниях, на которые могут распространяться принимаемые администрацией США меры в области торговли.

"Все это - инсинуации, - заявил он. - В компании, в которую я инвестировал, был русский акционер. Еще одна компания имела дело с некоторыми фирмами из России".

"Берутся какие-то мелкие факты и превращаются в нечто совершенно противоположное, - добавил он. - Выдвижение обвинений в каких-то нарушениях - это обычная практика, применявшаяся и в прежних администрациях. Это просто глупо".

В статье, опубликованной в последнем номере журнала, утверждалось, что Уилбур Росс инвестировал в судоходную компанию, имеющую связи с Россией, а также в банк на Кипре, который имеет отношение к расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российских властей повлиять на президентские выборы в США в 2016 году. Между тем, как утверждал Forbes, в ноябре прошлого года Росс уведомлял Бюро по вопросам этики при правительстве США о том, что вывел свои активы практических из всех компаний.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Росс, Уилбур Мюллер, Роберт
Страны
США Кипр Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
CBS: Трамп бросил конфеты в сторону Меркель на саммите G7 в Канаде
2
Лидер Партии пенсионеров считает, что пенсионная реформа обеспечит рост пенсий
3
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
4
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Томские ученые разработали тест для выявления предрасположенности студентов к наркомании
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости