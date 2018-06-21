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Стоимость восстановления энергосетевого комплекса Ингушетии может составить 7,5 млрд руб.

Экономика и бизнес
21 июня, 17:15 UTC+3 МАГАС МАГАС 21, июня. /ТАСС

Износ энергосетевого оборудования по подстанциям составляет 86%, отметил зампредседателя правительства республики Магомед Ужахов

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МАГАС, 21 июня. /ТАСС/. Объем необходимых средств для приведения в соответствующее состояние энергосетевого комплекса Ингушетии, составляет около 7,5 млрд рублей. Власти республики во время выездного заседания комитета Госдумы по энергетике предложили депутатам реализовать проект по восстановлению энергосетей за счет средств из федерального бюджета, передает корреспондент ТАСС.

"Износ энергосетевого оборудования по подстанциям составляет 86%, по линиям электропередач 78%. Объем необходимых финансовых вложений для приведения их в соответствие - около 7,5 млрд руб., из которых 6,5 млрд руб. затраты на реконструкцию и строительство распределительных сетей и 1 млрд руб. на трансформаторные подстанции", - сказал на заседании зампредседателя правительства республики Магомед Ужахов.

По его словам, в комплексной программе снижения потерь электрической энергии в 2018 году на территории региона предусмотрено всего 588 млн рублей. Вице-премьер предложил реализовать проект по восстановлению энергосетей за счет федерального бюджета.

"Предлагается в проект рекомендаций внести пункт о разработке, утверждении и реализации программы по реконструкции и строительству распределительных сетей 0,4 кВ, 6/10 кВ и трансформаторных подстанций за счет средств федерального бюджета и ПАО "Россети" в объеме не менее 7,5 млрд рублей", - сказал Ужахов.

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