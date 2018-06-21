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Многоцелевой вертолет "Ансат" испытают в горах

Экономика и бизнес
21 июня, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Полеты пройдут на высотах до 2,5 тыс. м

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Многоцелевой вертолет "Ансат" пройдет испытания в условиях высокогорья. Как сообщили журналистам в холдинге "Вертолеты России" (входит в Ростех), планируется подтвердить возможность эксплуатации вертолета в горной местности на высотах до 2,5 тыс. м.

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"Сейчас подтвержденная барометрическая высота полета "Ансата" не превышает 1 тыс. м, что делает невозможным использование вертолета в условиях высокогорья. Чтобы повысить этот показатель, в течение двух месяцев в районе плато Бермамыт (Карачаево-Черкесия) вертолет совершит серию полетов в диапазоне от 2 тыс. м до 2,5 тыс. м. Обновленные данные будут переданы в Росавиацию для внесения изменений в сертификат "Ансата", - пояснили в холдинге.

Полеты будут проводить специалисты Казанского вертолетного завода (КВЗ). По словам главы холдинга Андрея Богинского, "результаты испытаний привлекут новых заказчиков, в том числе из стран со сложными географическими условиями".

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на КВЗ. Конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек. "Ансат" сертифицирован для использования в температурном диапазоне от -45 до +50 градусов по Цельсию. Учебная версия вертолета "Ансат-У" поставляется в Воздушно-космические силы России.

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