Новый страховщик жизни "Росгосстраха" планирует собрать более 34,5 млрд рублей в 2019 году

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Дочерняя компания "Росгосстраха" по страхованию жизни "РГС Страхование жизни", созданная в июне 2018 года, в 2019 году планирует получить 34,5 млрд рублей сборов через банки, следует из стратегии "Росгосстраха", представленной на пресс-конференции гендиректором страховщика Николаусом Фраем.

Из презентации следует, что сборы по страхованию жизни через банки группы "Открытие" - "ФК Открытие", Бинбанк, Рост банк, "Траст", "Точка" и Росгосстрах банк - в 2019 году должны составить 24,9 млрд рублей, через другие банки - 9,6 млрд рублей. К 2021 году сборы через банковский канал должны вырасти до 53,6 млрд рублей, следует из презентации: 36,7 млрд рублей через банки "Открытия" и 16,9 млрд рублей через другие банки.

Банки - основной канал продаж страхования жизни: в 2017 году через банки-агенты было получено 88,2% от общей суммы сборов по страхованию жизни (общие сборы составили 331,5 млрд рублей - данные ЦБ).

Страховщик жизни "Росгосстраха" должен войти в число лидеров этого рынка, говорится в стратегии. В 2017 году больше 34,5 млрд рублей собрали только три страховщика жизни: профильная "дочка" Сбербанка (101,4 млрд рублей), ранее родственная "Росгосстраху" "РГС Жизнь", с которым у компании теперь разные собственники (53,5 млрд рублей), и "АльфаСтрахование Жизнь" (52,3 млрд рублей)

Компания "РГС страхование жизни" зарегистрирована 13 июня 2018 года, лицензии ЦБ планирует получить в ближайшее время. Ожидается, что продажи начнутся в четвертом квартале 2018 года. Компания будет заниматься страхованием жизни - накопительным, рисковым, инвестиционным, а также страхованием от несчастных случаев, медицинским и пенсионным страхованием и иными видами страховой деятельности, включая перестрахование. Генеральным директором нового страховщика является финансовый директор, член правления "Росгосстраха" Максим Шепелев.

Компания была создана в связи с тем, что "ранее входившая в группу профильная компания "РГС Жизнь" предыдущими собственниками была выведена за периметр сделки с банком "ФК Открытие", говорил гендиректор "Росгосстраха" Николаус Фрай.