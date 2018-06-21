Первый неатомный ледокол "Росатомфлота" спущен на воду

МУРМАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Церемония спуска на воду портового ледокола "Обь", строящегося по заказу "Росатомфлота" в рамках проекта "Портофлот", состоялась в четверг на Выборгском судостроительном заводе. Об этом сообщает пресс-служба "Атомфлота".

"Спущен на воду портовый ледокол "Обь", который станет первым неатомным ледоколом "Росатомфлота", - сообщает компания.

Как отмечают в компании, несмотря на отсутствие ядерной энергетической установки, портовый ледокол обладает достаточной мощностью и исключительной маневренностью, что позволит ему выполнять полный объем работ в Обской губе. Судно оснащено инновационной движительной установкой. Экипаж ледокола - 19 человек.

Судовладельцем и оператором портового ледокола "Обь" является ФГУП "Атомфлот" копорации "Росатомфлот", подписавшее в ноябре 2014 года договор на оказание комплекса услуг портового флота на обеспечение проводки судов и обслуживание акватории порта Сабетта для проекта "Ямал СПГ" сроком до 31 декабря 2040 года.

Закладка ледокола "Обь" проекта "Aker ARC 124" (ледовый класс Icebreaker7) состоялась 27 сентября 2016 года. Он будет обладать мощностью 12 МВт. Она позволит судну эффективно работать во льду толщиной 1,5 метра на скорости 2 узла и развивать скорость 4 узла в битом льду толщиной до 5 м. Длина судна составляет 89,2 м, ширина - 21,9 м, осадка - 7,5 м. Винто-рулевые колонки, расположенные попарно в корме и носу судна, дают возможность ледоколу эффективно маневрировать в любом направлении.