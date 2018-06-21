ОСК обменяет 55% финской судоверфи на акции производителя ферросплавов Afarak

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в рамках продажи контрольного пакета в финской судоверфи Arctech Helsinki Shipyard международной инвестиционной корпорации Kermas обменяет акции верфи на пакет в компании Afarak - вертикально интегрированном производителе ферросплавов, сообщил журналистам глава ОСК Алексей Рахманов.

"Там речь идет об обмене на котирующиеся акции компании Afarak. Сложно сделать пересчет (стоимости - прим. ред.)", - сказал он.

Ранее глава ОСК говорил, что сделка, скорее всего, будет безденежной и может быть закрыта не позднее середины июня. Речь идет о продаже 55% акций верфи, 45% останутся у ОСК.

Afarak - вертикально интегрированный производитель ферросплавов, работающий в Южной Африке, Турции, Германии, Лондоне, Хельсинки и на Мальте, входит в Kermas. Акции компании торгуются на Лондонской фондовой бирже и Фондовой бирже Хельсинки NASDAQ OMX Helsinki.

Финская судоверфь

В январе финская телекомпания Yle со ссылкой на свои источники сообщала, что международная инвестиционная корпорация Kermas, штаб-квартира которой расположена в Финляндии, может стать новым владельцем контрольного пакета акций хельсинской судоверфи Arctech Helsinki Shipyard, принадлежащей ОСК.

ОСК приобрела судоверфь в полную собственность в конце 2014 года. Arctech специализируется на производстве многофункциональных судов с повышенным ледовым классом, в том числе для обслуживания нефтедобычи и газодобычи на российском шельфе.

По данным Yle, у возможного нового собственника есть опыт судостроительного бизнеса, в частности в Хорватии.

Исполнительный директор судоверфи Эско Мустамяки тогда отказался комментировать информацию о Kermas, однако подтвердил, что "для ее контрольного пакета акций сейчас ищут [нового] владельца". За счет этого, пояснил он, планируется решить, в том числе, проблему западных санкций, действие которых отразилось на предприятиях ОСК. По его словам, в дальнейшем судоверфь, согласно плану, будет делать упор на строительство судов для рынка пассажирских перевозок.

Ранее о планах по продаже более половины акций Arctech сообщала газета Kauppalehti со ссылкой на ОСК. В компании, в частности, указали, что для строительства круизных пассажирских судов необходимо западное финансирование, доступ к которому закрыт из-за экономических санкций.

Верфь Arctech Helsinki Shipyard является дочерним предприятием ОСК. С декабря 2014 года российской стороне принадлежит 100% акций верфи. Ее специализация - строительство судов ледового класса.