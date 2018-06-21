Верховный суд США разрешил штатам взимать налоги с интернет-покупок по всей стране

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) США в четверг принял решение обязать онлайн-ретейлеров взимать налоги с любых покупок, в том числе если интернет-магазин не имеет физического присутствия на территории штата, куда осуществляется доставка. Данная информация была опубликована на сайте ВС.

Согласно распространенным данным, постановление поддержали 5 членов ВС из девяти, решающим был голос судьи Энтони Кеннеди. Таким образом, было пересмотрено решение ВС от 1992 года, в соответствии с которым власти штата не имеют права взимать налог с покупки в том случае, если продавец не имеет физического присутствия на территории этого штата.

Трамп неоднократно выступал с утверждением, что данная практика дает преимущество крупнейшему онлайн-ретейлеру в мире - компании Amazon - и вместе с тем приводит к банкротству небольших магазинов, в том числе не работающих онлайн. На деле же это правило дает преимущество онлайн-торговле в целом, а не конкретно компании Amazon. Избавлением от выплаты налога с продаж пользуется не только Amazon, но и множество небольших фирм, которые представлены на этой интернет-площадке и за ее пределами.

Как отмечают местные СМИ, в результате данного решения власти смогут собирать с граждан миллиарды долларов налогов. Так, по данным Счетной палаты США, только за 2017 год из-за действия данного правила для интернет-торговли правительство не досчиталось $13,7 млрд.