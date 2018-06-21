Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В аэропорту Петрозаводска появилась радиомаячная система посадки

Экономика и бизнес
21 июня, 19:07 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 21, июня. /ТАСС

Новое оборудование обеспечит посадку воздушных судов при неблагоприятных метеоусловиях

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. /ТАСС/. Радиомаячную систему посадки ILS-2700 ввели в эксплуатацию в аэропорту Петрозаводска. Новое оборудование позволит обеспечить посадку воздушных судов при неблагоприятных метеоусловиях, сообщила в четверг пресс-служба карельского минтранса.

"19 июня 2018 года Петрозаводский центр обслуживания воздушного движения получил заключение о соответствии радиомаячной системы посадки типа ILS-2700. А сегодня по решению Росавиации радиомаячная система посадки типа ILS-2700 официально введена в эксплуатацию. Она соответствует лучшим мировым образцам. Эта надежная техника обеспечит полеты при неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам совещания, которое провел в Петрозаводске заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

По данным пресс-службы, заход воздушных судов с обоих направлений удастся обеспечить благодаря запуску системы ближней навигации. Строительно-монтажные работы по ее установке на аэродроме завершились в мае 2018 года. Радиомаяк соответствует эксплуатационным требованиям и пригоден для обеспечения полетов без ограничений.

"Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексей Кайдалов отметил, что новое оборудование даст возможность аэропорту Петрозаводск не только работать в сложных метеоусловиях, но и обеспечить привлечение иностранных авиакомпаний, для которых наличие такой техники в аэропорту - главное требование", - отметили в ведомстве.

Летом 2015 года аэропорт Петрозаводск закрылся на ремонт, во время которого реконструировали перрон, места стоянки самолетов, рулежную дорожку, освещение, дренажную систему, а также заменили дефектные бетонные плиты взлетно-посадочной полосы. С февраля 2016 года возобновлено регулярное авиасообщение между Петрозаводском и Москвой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Карелия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Первый канал объяснил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым
3
Мэрия Москвы не согласовала митинги против повышения пенсионного возраста
4
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
5
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
6
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости