В аэропорту Петрозаводска появилась радиомаячная система посадки

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 июня. /ТАСС/. Радиомаячную систему посадки ILS-2700 ввели в эксплуатацию в аэропорту Петрозаводска. Новое оборудование позволит обеспечить посадку воздушных судов при неблагоприятных метеоусловиях, сообщила в четверг пресс-служба карельского минтранса.

"19 июня 2018 года Петрозаводский центр обслуживания воздушного движения получил заключение о соответствии радиомаячной системы посадки типа ILS-2700. А сегодня по решению Росавиации радиомаячная система посадки типа ILS-2700 официально введена в эксплуатацию. Она соответствует лучшим мировым образцам. Эта надежная техника обеспечит полеты при неблагоприятных погодных условиях", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам совещания, которое провел в Петрозаводске заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев.

По данным пресс-службы, заход воздушных судов с обоих направлений удастся обеспечить благодаря запуску системы ближней навигации. Строительно-монтажные работы по ее установке на аэродроме завершились в мае 2018 года. Радиомаяк соответствует эксплуатационным требованиям и пригоден для обеспечения полетов без ограничений.

"Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия Алексей Кайдалов отметил, что новое оборудование даст возможность аэропорту Петрозаводск не только работать в сложных метеоусловиях, но и обеспечить привлечение иностранных авиакомпаний, для которых наличие такой техники в аэропорту - главное требование", - отметили в ведомстве.

Летом 2015 года аэропорт Петрозаводск закрылся на ремонт, во время которого реконструировали перрон, места стоянки самолетов, рулежную дорожку, освещение, дренажную систему, а также заменили дефектные бетонные плиты взлетно-посадочной полосы. С февраля 2016 года возобновлено регулярное авиасообщение между Петрозаводском и Москвой.