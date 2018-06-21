"КамАЗ" планирует начать конструкторскую разработку беспилотных электробусов в 2019 году

КАЗАНЬ, 21 июня. /ТАСС/. "КамАЗ" в 2019 году планирует начать конструкторскую разработку 12-местных беспилотных электробусов ШАТЛ (Широко Адаптивная Транспортная Логистика) "КамАЗ-1221". Об этом ТАСС сообщил в четверг заместитель директора по развитию и инновационным продуктам ПАО "КамАЗ" Фирдаус Кабиров.

Работу прототипов беспилотников "КамАЗ" продемонстрировал 12 июня на специальной трассе в Казани.

"Это (продемонстрированный беспилотник) прототип "А", следующий будет - "B". <…>. Мы приступим к прототипу "В" после окончания первого этапа в этом году. На следующий год уже будем (приступать). "В" - это уже конструкторская разработка с учетом технологических особенностей и будущего освоения в производстве", - сказал он.

В дни чемпионата мира по футболу на беспилотном электромобиле могут покататься все желающие, он работает в дни матчей. Для демонстрации возможностей автомобиля на берегу Казанки был определен путь длиной 650 м, расположенный внутри огороженной по периметру закрытой территории. Скорость движения беспилотного электробуса во время показа составила 10 км/ч. По словам Кабирова, за день работы беспилотник провозит до 500 человек, особенный интерес к нему испытывают иностранные болельщики.

О беспилотниках

ШАТЛ, разработанный "КамАЗом" совместно с "НАМИ", предназначен для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

Беспилотник "КамАЗ-1221" ШАТЛ осуществляет посадку и высадку пассажиров на остановках, определенных службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте. Используя интерфейс, пассажир может управлять системой открывания дверей, системой выбора остановки, в том числе по требованию, аварийной остановки, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств. Масса транспортного средства максимально оптимизирована: кузов выполнен из композитных материалов, рама изготовлена с использованием алюминия.

Платформой для передачи сигнала 5G-модемов, установленных на электробусах, выступила пилотная зона сети пятого поколения "Мегафона". Одновременно на сервер "КамАЗа" в онлайн-режиме поступает телеметрическая информация о параметрах движения и режимах работы узлов и агрегатов электробуса. Эта информация собирается с сотен датчиков, установленных в беспилотнике.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах, в том числе в Казани.