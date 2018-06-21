Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белгородская область получит 1 млрд рублей на сбалансированный бюджет

Экономика и бизнес
21 июня, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В пресс-службе Белгородской облдумы также сообщили, что помимо этого за счет оказания платных услуг медучреждениями в бюджет дополнительно поступят 7,2 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Дотация в размере более 1 млрд рублей выделена Белгородской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета в 2018 году. Соответствующие изменения внесены в бюджет региона в четверг на заседании депутатов Белгородской областной думы.

"В целях стимулирования роста по налогу на прибыль организаций региону выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 1,08 млрд рублей. Помимо этого за счет оказания платных услуг медицинскими учреждениями в бюджет дополнительно поступят 7,2 млн рублей", - сказали в пресс-службе Белгородской облдумы.

Кроме того, в ходе заседания депутаты Белгородской областной думы одобрили изменения в закон о бюджете региона на 2018 год, внеся поправки в расходную и доходную части. Так, доходы областного бюджета в новом законопроекте уменьшаться на 700 млн рублей - до 80,8 млрд рублей за счет сокращения безвозмездных поступлений из федерального бюджета, уменьшения лимитов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Расходная часть бюджета Белгородской области также снизится за счет дотации на 600 млн рублей - до 83,8 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Белгородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Первый канал объяснил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым
3
Мэрия Москвы не согласовала митинги против повышения пенсионного возраста
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости