Белгородская область получит 1 млрд рублей на сбалансированный бюджет

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Дотация в размере более 1 млрд рублей выделена Белгородской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности регионального бюджета в 2018 году. Соответствующие изменения внесены в бюджет региона в четверг на заседании депутатов Белгородской областной думы.

"В целях стимулирования роста по налогу на прибыль организаций региону выделена дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 1,08 млрд рублей. Помимо этого за счет оказания платных услуг медицинскими учреждениями в бюджет дополнительно поступят 7,2 млн рублей", - сказали в пресс-службе Белгородской облдумы.

Кроме того, в ходе заседания депутаты Белгородской областной думы одобрили изменения в закон о бюджете региона на 2018 год, внеся поправки в расходную и доходную части. Так, доходы областного бюджета в новом законопроекте уменьшаться на 700 млн рублей - до 80,8 млрд рублей за счет сокращения безвозмездных поступлений из федерального бюджета, уменьшения лимитов на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе. Расходная часть бюджета Белгородской области также снизится за счет дотации на 600 млн рублей - до 83,8 млрд рублей.