Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов снизились

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС снизились к закрытию сессии в четверг. Индекс Мосбиржи по итогам торгов опустился на 0,46% - до 2245,94 пункта, РТС - на 0,75%, до 1110,79 пункта, следует из данных торгов.

Одним из лидеров роста на падающем российском рынке была "Роснефть", обыкновенные акции которой подорожали на 0,65%, до 392,75 рубля за одну акцию. Рост бумаг "Роснефти" происходил на фоне новостей о том, что акционеры компании на годовом общем собрании утвердили финальные дивиденды за 2017 год в объеме 70,5 млрд рублей, или 6,65 рубля на обыкновенную акцию. Таким образом, с учетом выплаченных промежуточных дивидендов по итогам первого полугодия 2017 года "Роснефть" направит на дивиденды 50% чистой прибыли компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). За первое полугодие 2017 года "Роснефть" выплатила 40,6 млрд рублей.

"Текущая конъюнктура очень благоприятна для российских нефтяных компаний - дорогая нефть и дешевый рубль, - прежде всего это касается "Роснефти" и "Сургутнефтегаза", - комментирует директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. По его оценке, ценовым ориентиром по акциям "Роснефти" на конец 2018 года является отметка $7,55. В четверг глобальные депозитарные расписки "Роснефти" в Лондоне торговались на отметке $6,14 за одну бумагу.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:21 мск вырос на четыре копейки, до 63,75 рубля, а курс евро - на 23 копейки, до 73,93 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 1,6% - до $73,59 за баррель.