Агентство стратегических инициатив примет участие в развитии Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) с целью развития региона. Об этом ТАСС в четверг сообщил врио губернатора региона Глеб Никитин.

"Соглашение предусматривает реализацию на территории региона интересного проекта - "Магазин верных решений". В рамках проекта регионы конкурируют между собой, представляют в Агентство стратегических инициатив реализованные проекты, которые затем получают статус лучших практик и распространяются в другие регионы. Надеюсь, что в будущем мы будем тиражировать как свои практики, так и использовать опыт других регионов", - рассказал он.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева добавила, что агентство также будет участвовать в работе над итоговой версией Стратегии развития Нижегородской области. "Нам будет интересно принять участие в обсуждении, будем предлагать свои инициативы. Мы готовы привлечь к процессу как федеральных экспертов, так и предпринимателей. Думаю, что это будет действительно работающий документ", - пояснила она.

По информации регионального правительства, по итогам 2017 года Нижегородская область заняла 70 место в Национальном рейтинге по внедрению лучших практик. "Это неудовлетворительная оценка, которую нужно исправлять. Для этого мы будем работать над улучшением системы работы с инвесторами. Перед правительством региона ставлю задачу - регион должен войти в топ-20 рейтинга", - прокомментировал Никитин.