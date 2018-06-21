Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Агентство стратегических инициатив примет участие в развитии Нижегородской области

Экономика и бизнес
21 июня, 19:53 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 21, июня. /ТАСС

В Агентстве заявили, что готовы привлечь как федеральных экспертов, так и предпринимателей

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Нижегородская область заключила соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив (АСИ) с целью развития региона. Об этом ТАСС в четверг сообщил врио губернатора региона Глеб Никитин.

"Соглашение предусматривает реализацию на территории региона интересного проекта - "Магазин верных решений". В рамках проекта регионы конкурируют между собой, представляют в Агентство стратегических инициатив реализованные проекты, которые затем получают статус лучших практик и распространяются в другие регионы. Надеюсь, что в будущем мы будем тиражировать как свои практики, так и использовать опыт других регионов", - рассказал он.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева добавила, что агентство также будет участвовать в работе над итоговой версией Стратегии развития Нижегородской области. "Нам будет интересно принять участие в обсуждении, будем предлагать свои инициативы. Мы готовы привлечь к процессу как федеральных экспертов, так и предпринимателей. Думаю, что это будет действительно работающий документ", - пояснила она.

По информации регионального правительства, по итогам 2017 года Нижегородская область заняла 70 место в Национальном рейтинге по внедрению лучших практик. "Это неудовлетворительная оценка, которую нужно исправлять. Для этого мы будем работать над улучшением системы работы с инвесторами. Перед правительством региона ставлю задачу - регион должен войти в топ-20 рейтинга", - прокомментировал Никитин.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нижегородская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
2
Первый канал объяснил отсутствие в сетке программы Познера с Эдуардом Лимоновым
3
Мэрия Москвы не согласовала митинги против повышения пенсионного возраста
4
Бразильскому болельщику грозит увольнение за непристойное поведение в России
5
Путин выразил Порошенко обеспокоенность ростом числа жертв обстрелов ВСУ в Донбассе
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Сбербанк изменит свою программу лояльности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости