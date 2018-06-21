Губернатор: более половины российских ювелирных украшений производят в Костромской области

КОСТРОМА, 21 июня. /ТАСС/. Более половины всех ювелирных украшений в России производятся в Костромской области по данным на начало 2018 года. Об этом сообщил губернатор Сергей Ситников на открытии международного ювелирного фестиваля "Золотое кольцо России", информирует пресс-служба главы региона.

"Как показала статистика, к началу 2018 года более 50% ювелирных изделий страны производится на костромской земле. Мы постоянно поддерживаем статус ювелирной столицы", - цитирует пресс-служба Ситников.

По итогам 2017 года индекс роста в ювелирной промышленности Костромской области составил 138%. Сейчас в регионе работает более 400 ювелирных предприятий и около 900 индивидуальных предпринимателей.

Международный ювелирный фестиваль "Золотое кольцо России" открылся 21 июня в Костроме. Он уже в 19-й раз проходит в регионе. В этом году свою продукцию на выставке представляют более 60 компаний из российских регионов и зарубежья.