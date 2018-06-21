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Правительство намерено субсидировать потери от отмены льгот на ввоз автокомпонентов

Экономика и бизнес
21 июня, 20:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

Отмечается, что субсидии будут зависеть от выполнения конкретных обязательств, установленных соглашениями о "промышленной сборке"

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Правительство намерено субсидировать производителям машин и автокомпонентов потери от отмены таможенных льгот. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно подготовленному Минпромторгом проекту, субсидии направлены на неухудшение условий реализации проектов в режиме "промышленной сборки" и направлены на выполнение соответствующих соглашений.

В 2005 году постановлением правительства РФ был введен режим "промышленной сборки", который позволял ввозить автокомплектующие по нулевой или пониженной ставке таможенных пошлин при условии локализации производства. Но в соответствии с обязательствами России перед ВТО 1 июля 2018 года истекает срок действия льготных таможенных ставок для ввозимых автокомпонентов, что приведет к росту ставок в среднем на 5-10%.

В то же время, согласно документу Минпромторга, субсидии не будут увязаны с обязательствами перед ВТО, а будут зависеть от выполнения конкретных обязательств, установленных соглашениями о "промышленной сборке".

Ранее участники отрасли высказывали опасения, что с отменой таможенных льгот на ввоз компонентов иномарки российской сборки заметно подорожают. "Полная отмена таможенных льгот по режиму промсборки могла серьезно ударить по российским автопроизводствам, поставив в особенно невыгодное положение тех, кто вложился в локализацию, - отмечает Татьяна Кофанова, руководитель группы по обслуживанию предприятий автомобильного сектора Deloitte. - Субсидии позволяют не ухудшить их положение, но все же усложняют процесс, так как возникает временной разрыв между уплатой таможенной пошлины и получением субсидий".

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