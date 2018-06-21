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Мониторинговый комитет ОПЕК+ в Вене обсудит оптимальный рост добычи в рамках сделки

Экономика и бизнес
21 июня, 20:28 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 21, июня. /ТАСС

Среди возможных вариантов увеличения добычи называются цифры в 1,5 млн и в 1 млн баррелей в сутки

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ВЕНА, 21 июня. /ТАСС/. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Вене. На нем министры рассмотрят сценарии того, насколько можно смягчить квоты в рамках соглашения об ограничении добычи, и вынесут соответствующее предложение странам альянса, передает корреспондент ТАСС.

Заседание комитета началось с задержкой, так как перед ним прошла двусторонняя встреча главы Минэнерго Александра Новака и его иранского коллеги Бижана Намдара Зангане. Министры обсудили свои позиции по вопросу смягчения квот. Новак ранее выступал за восстановление добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, в Зангане отвергал необходимость менять условия Венского соглашения.

Вопрос о том, насколько можно поднять добычу, - самый обсуждаемый в ОПЕК+. Кроме цифры в 1,5 млн предложен вариант поднять добычу на 1 млн баррелей в сутки, что предлагает Саудовская Аравия.

По словам министров, которые делились с журналистами своим мнением в преддверии встречи, рост на 1,5 млн выглядит слишком значительным для рынка. Позже Новак выразил готовность обсуждать компромиссный вариант.

Министерский мониторинговый комитет состоит из шести стран - Россия, Саудовская Аравия, Кувейт, Венесуэла, Оман и Алжир. В этот раз во встрече также принимают участие Иран, Ирак, Нигерия, Ливия, Казахстан, Азербайджан, Бруней.

Помимо корректировки квот министры обсудят ход исполнения сделки. В мае уровень исполнения составил 147%. Таким образом, реальное сокращение добычи в мае достигло 2,8 млн баррелей в сутки к уровню октября 2016 года вместо 1,8 млн баррелей, оговоренных в соглашении.

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Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
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Бенкиран, Абделилах Новак, Александр Валентинович
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