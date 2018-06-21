Эксперт: государство и бизнес дополнительно получат от маркировки 1 трлн рублей за год

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Государство и бизнес благодаря внедрению системы цифровой маркировки дополнительно получат более 1 трлн рублей в течение года, сообщил глава совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, создает Единую национальную систему цифровой маркировки и прослеживания товаров) Михаил Дубин на форуме "Таможенное регулирование в России - 2018".

"По нашим оценкам, совокупный эффект и для государства, и для участников рынка превысит 1 трлн рублей. Это очень большие деньги. Затраты на саму маркировку - на коды, на оборудование - они в этой сумме крайне малы", - заявил Дубин.

По его словам, затраты участников рынка на внедрение системы маркировки различаются в зависимости от скорости производства. "С точки зрения затрат, неправильно было бы говорить, что их нет. Затраты есть. Цены [на оборудование] очень сильно отличаются в зависимости от скорости производства. Для фармпроизводства затраты на одну маркировку могут составить от 3 млн до 13 млн рублей", - сказал Дубин.

Он отметил, что производство оборудования для маркировки локализовано на базе госкорпорации "Ростех", но его можно приобрести также у любого отечественного или иностранного производителя.

С 2016 года в странах Евразийского экономического союза введена обязательная маркировка шуб и меховых изделий. В России также запущены эксперименты по маркировке лекарств (станет обязательной с 2020 года) и сигарет.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров.