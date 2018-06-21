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Газпромбанк выступит соинвестором российско-китайской инвестплатформы объемом $1 млрд

Экономика и бизнес
21 июня, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В банке рассчитывают, что создание платформы станет стимулом развития ряда ключевых отраслей промышленности

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Газпромбанк и Silkroad Goldenbridge Capital Management заключили соглашение о создании китайско-российской платформы развития совместных инвестиций, сообщил Газпромбанк на своем сайте.

"Стороны договорились совместно учредить китайский и российский фонды с совокупным размером инвестиций в $1 млрд. Оба фонда планируют действовать как общая платформа для реализации прямых инвестиций в России, странах СНГ и регионе Большого Китая. Фонды будут следовать единой инвестиционной стратегии и совместно осуществлять инвестиции на одинаковых условиях", - говорится в сообщении банка.

В банке рассчитывают, что создание платформы станет стимулом развития ряда ключевых отраслей промышленности России и Китая и будет одним из факторов, способствующих усилению российско-китайского сотрудничества.

Silkroad Goldenbridge Capital Management представляет собой совместное предприятие, одним из акционеров которой является Shenzhen Kunpeng Equity Investment Management (Kunpeng). Компания Kunpeng основана в 2016 году муниципальным комитетом г. Шэньчжэнь и муниципальным правительством г. Шэньчжэнь и является стратегической платформой управления фондами преимущественно для сопровождения реформы государственных предприятий и управления стратегических фондов развития.

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