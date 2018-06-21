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В аэропорту Орландо впервые в США вводится обязательное сканирование лиц всех пассажиров

Экономика и бизнес
21 июня, 21:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

Изображения будут сравниваться с биометрической базой данных американского министерства внутренней безопасности

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НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Обязательное сканирование лиц всех пассажиров вводится в международном аэропорту Орландо (штат Флорида). Об этом сообщило в четверг информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на представителей администрации аэропорта.

Скан лица пассажира будет сравниваться с изображением из биометрической базы данных министерства внутренней безопасности США с тем, чтобы подтвердить его личность.

Первые испытания таких систем распознавания проводились летом 2017 года в международном аэропорту Миннеаполис-Сент-Пол (штат Миннесота), а также при оформлении билетов на самолеты американской авиакомпании Jet Blue. В январе 2018 года Управление по безопасности на транспорте министерства внутренней безопасности США начало в тестовом режиме применять эту технологию в международному аэропорту Лос-Анджелеса. Сейчас такая процедура в ограниченных масштабах применяется в аэропортах Атланты, Бостона, Чикаго, Хьюстона, Лас-Вегаса, Майами, Нью-Йорка и Вашингтона, однако в Орландо впервые вводится контроль в отношении пассажиров со всех рейсов, в том числе и для граждан США.

Как отметил в интервью информационному агентству AP эксперт Джорджтаунского университета Гаррисон Рудольф, программа в аэропорту Орландо указывает на то, что контроль за авиапассажирами ужесточается. "Речь идет обо всех международных рейсах, - отметил он. - Чисто пассажиров, которые будут подвергаться такому контроль, резко возрастает. По мере того, как эта система будет применяться все чаще возрастет и вероятность ошибок".

Международным аэропортом Орландо пользуются ежегодно около 6 млн пассажиров.

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