"Мегафон" готовит свои башни к возможной продаже в 2019 году

МОСКВА, 21 июня./ТАСС/. Оператор "Мегафон" занимается подготовкой к возможной продаже в 2019 году своего башенного бизнеса - дочерней структуры "Первой башенной компании". Об этом сообщил и.о. финансового директора "Мегафон" Александр Барунин в ходе телефонной конференции с инвесторами.

Объясняя сохранение прогноза по показателю OIBDA на уровне прошлого года, в числе многих факторов, он назвал текущую подготовку к продаже башенного бизнеса, которая возможно состоится в 2019 году.

"Мы готовим наш башенный бизнес (15 тыс. антенно-мачтовых сооружений) для потенциальной продажи в 2019 году", - сказал он.

В марте 2017 о планах продать башни в 2019 году заявляла операционный директор "Мегафона" Анна Серебрянникова. Тогда она назвала ключевым фактором для продажи хорошее предложение. В 2016 году акционеры "Мегафона" приняли решение о выделении башенной инфраструктуры оператора в отдельную дочернюю структуру - "Первую башенную компанию", на 100% принадлежащую "Мегафону". На данный момент в башенный бизнес "Мегафона" входят более 15 тыс. антенно-мачтовых сооружений, включая оборудование сигнального освещения мачт, ограждения, подъездные пути и дороги.