Медведев по видеосвязи с регионами проверит готовность к уборке урожая

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу лично проверит готовность сельхозпроизводителей к уборке урожая. Как сообщила пресс-служба правительства, глава кабинета министров "проведет селекторное совещание, на котором обсудят задачи по обеспечению проведения в 2018 году сельскохозяйственных уборочных работ".

Совещание пройдет в режиме видеоконференции с участием руководителей субъектов Федерации. Запланированы прямые включения из Республики Крым, Чувашской Республики, Краснодарского края, Ставропольского края, Белгородской, Липецкой, Новосибирской, Челябинской областей. В совещании также примут участие первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Алексей Гордеев, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, руководители отраслевых союзов.

В нынешнем году на успешность работы аграриев повлияли несколько негативных факторов, среди которых - рост цен на горюче-смазочные материалы и неблагоприятные погодные условия. Например, власти Крыма в начале месяца сообщали, что урожай зерновых в регионе из-за засухи будет вдвое меньше прошлогоднего.