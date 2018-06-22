Ирак предлагает отложить решение об увеличении добычи нефти ОПЕК+ на сентябрь

ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Ирак не согласен с предложением с июля увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки и предлагает отложить принятие решения на сентябрь после детального изучения рынка, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Подождать еще три месяца для более глубокого изучения рынка рынка. И мы считаем, что в сентябре можно решать уровень увеличения квот", - сказал он.

Иракский министр нефти добавил, что в рамках заседания мониторингового комитета ОПЕК, прошедшего вечером в четверг, основные производители нефти выразили согласие с увеличением добычи на 1 млн баррелей с июля. "Но это будет постепенное увеличение", - добавил он. Министр также отметил, что большинство стран - производителей нефти выступают за начало постепенного увеличения добычи нефти уже с июля.

С 21 по 22 июня в Вене проходило заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в который входят шесть стран, включая Саудовскую Аравию, Россию, Кувейт, Венесуэлу, Оман и Алжир. Он вынес рекомендацию заседанию ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК участвуют в соглашении о сокращении добычи совокупно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню 2016 года. Однако благодаря сильному снижению добычи в Венесуэле и ряде других стран общий уровень исполнения сделки давно превысил 100%. В частности, в апреле он составлял 152%.

На фоне перевыполнения договоренностей министры стран ОПЕК+ заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановления добычи уже со второй половины 2018 года. Новак до этого говорил, что один из обсуждаемых вариантов - увеличение добычи от текущего уровня на 1,5 млн баррелей. Против роста добычи пока выступают Иран, Венесуэла и Ирак. Саудовская Аравия выступала за рост на 1 млн баррелей в сутки.