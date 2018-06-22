Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ирак предлагает отложить решение об увеличении добычи нефти ОПЕК+ на сентябрь

Экономика и бизнес
22 июня, 1:47 UTC+3 ВЕНА 22, июня. /ТАСС

Большинство производителей нефти выступают за начало постепенного увеличения добычи с июля, отметил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Ирак не согласен с предложением с июля увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 1 млн баррелей в сутки и предлагает отложить принятие решения на сентябрь после детального изучения рынка, сообщил журналистам министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби.

"Подождать еще три месяца для более глубокого изучения рынка рынка. И мы считаем, что в сентябре можно решать уровень увеличения квот", - сказал он.

Иракский министр нефти добавил, что в рамках заседания мониторингового комитета ОПЕК, прошедшего вечером в четверг, основные производители нефти выразили согласие с увеличением добычи на 1 млн баррелей с июля. "Но это будет постепенное увеличение", - добавил он. Министр также отметил, что большинство стран - производителей нефти выступают за начало постепенного увеличения добычи нефти уже с июля.

С 21 по 22 июня в Вене проходило заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в который входят шесть стран, включая Саудовскую Аравию, Россию, Кувейт, Венесуэлу, Оман и Алжир. Он вынес рекомендацию заседанию ОПЕК+ увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК участвуют в соглашении о сокращении добычи совокупно на 1,8 млн баррелей в сутки к уровню 2016 года. Однако благодаря сильному снижению добычи в Венесуэле и ряде других стран общий уровень исполнения сделки давно превысил 100%. В частности, в апреле он составлял 152%.

На фоне перевыполнения договоренностей министры стран ОПЕК+ заговорили о необходимости смягчения квот и постепенном восстановления добычи уже со второй половины 2018 года. Новак до этого говорил, что один из обсуждаемых вариантов - увеличение добычи от текущего уровня на 1,5 млн баррелей. Против роста добычи пока выступают Иран, Венесуэла и Ирак. Саудовская Аравия выступала за рост на 1 млн баррелей в сутки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Страны
Ирак
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почему прожиточный минимум для пенсионеров может измениться
2
Киев расширил санкционные списки, добавив братьев Ротенбергов, "Единую Россию", ЛДПР, КПРФ
3
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
4
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
5
"Мегафон" готовит свои башни к возможной продаже в 2019 году
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Земан надеется, что Юлия Тимошенко не станет президентом Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости