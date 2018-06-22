Ответные торговые меры ЕС против США вступили в силу

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Торговые контрмеры Евросоюза против США вступили в силу в полночь в пятницу, подтвердила Еврокомиссия (ЕК). В ответ на введение импортных пошлин США на сталь (10%) и алюминий - 25%, ЕС ввел импортные пошлины на широкий список товаров из США экспортируемых в ЕС на сумму в €2,8 млрд в год.

"Ответные торговые меры против США вступают в силу в 00:00 часов по Центральноевропейскому времени (01:00 мск) 22 июня", - сообщила ЕК.

Помимо целого ряда наименований готовой стальной и алюминиевой продукции в этот список вошли сельскохозяйственные товары, в том числе фасоль, рис, кукуруза, ореховое масло, апельсиновый сок, табак для трубок, сигареты, сигары. Кроме того ЕС обложил пошлинами такие символические для США товары, как бурбон, джинсы Levi's и мотоциклы Harley-Davidson.

Этот список мер ЕК окончательно утвердила 20 июня, хотя в предварительном порядке список подпадающих под пошлины товаров был направлен во Всемирную торговую организацию (ВТО) еще 18 мая. ЕК также предупредила, что это только первый шаг и новые торговые меры против США еще последуют.

Ответные меры

ЕК пояснила, что все эти товары будут "облагаться дополнительными пошлинами на границах ЕС". "В этот список вошли стальная и алюминиевая продукция, аграрные продукты, а также ряд других товаров. Введя эти меры, ЕС воспользовался своим правом, в рамках норм ВТО", - заявила ЕК.

"ЕС проведет ребалансировку торговли с США, отталкиваясь от суммарной стоимости [европейского] экспорта [в США] стали и алюминия, затронутого американскими пошлинами, которая составляет €6,4 млрд. Из этой суммы ЕС проведет ребалансировку на €2,8 млрд немедленно. Ребансировка [торговли с США товарами] на остальные €3,6 млрд [в год] будет проведена на более поздней стадии - в течение трех лет, или после решения ВТО [в пользу ЕС] в рамках этого разбирательства [с США], если оно произойдет ранее", - говорится в заявлении ЕК. То есть, ЕК пообещала, что основной объем европейских контрмер против США еще впереди.

В то же время, она заверила, что эти меры будут действовать только до тех пор, пока будут действовать пошлины США.

Предупреждение Брюсселя

17 мая ЕС уведомил ВТО о возможности введения ответных пошлин на металлургическую продукцию США в размере до 25% с 20 июня. В постановлении ЕК, опубликованном 17 мая в Официальном журнале Евросоюза, было сказано, что "на первом этапе, с 20 июня 2018 года, на импорт товаров, перечисленных в первом приложении, может быть применена дополнительная пошлина на добавленную стоимость в размере не более 25%". На втором этапе, с марта 2021 года, ЕС оставил за собой право вводить пошлины в размере 10%, 25%, 35% или 50%. В приложениях к этому постановлению перечислено свыше 300 кодовых обозначений различных групп металлургической продукции, которые могут попасть под европейские пошлины.

В марте 2018 года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия - 25% и 10% соответственно, однако отсрочку до 1 июня получили, в частности, страны Евросоюза. С 1 июня США ввели пошлины в силу, что в Европе расценили как шаг к развертыванию полномасштабной трансатлантической торговой войне.