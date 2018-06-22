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"Известия": Минюст предлагает отнести к самозанятым производителей собственных товаров

Экономика и бизнес
22 июня, 2:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Самозанятые должны предоставить в налоговую инспекцию уведомление о работе, уточняется в законопроекте ведомства

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Министерство юстиции предложило включить в категорию самозанятых тех граждан, которые лично продают товары собственного производства, оказывают услуги и выполняют работы для физических лиц. Об этом сообщила в пятницу газета "Известия" со ссылкой на определение, разработанное ведомством.

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В законопроекте Минюста уточняется, что люди, попадающие в категорию самозанятых, не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей и не берут в подчинение сотрудников. При этом они должны предоставлять в налоговую инспекцию уведомление о работе.

Как отмечает газета, в пояснительной записке к законопроекту указано, что самозанятые могут быть освобождены от плановых проверок. В настоящий момент законопроект о госконтроле находится на рассмотрении в Госдуме.

Госдума 24 мая приняла в первом чтении правительственный законопроект о порядке постановки на учет самозанятых граждан и о продлении на 2019 год освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) получаемых ими выплат.

Разработчики инициативы предлагают уточнить порядок постановки на учет или снятия с учета в налоговых органах самозанятых граждан. Речь идет о физических лицах, не являющихся индивидуальными предпринимателями и оказывающих без привлечения наемных работников услуги физлицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд. В частности, предусматривается, что при постановке на учет физического лица в качестве самозанятого выдается уведомление налогового органа о соответствующей постановке на учет.

Проект документа также предусматривает продление на 2019 год действующих в настоящее время положений Налогового кодекса об освобождении от уплаты НДФЛ выплат, получаемых самозанятыми. Кроме того, работодатели - физлица, пользующиеся услугами самозанятых граждан для личных, домашних или других подобных нужд, до 2019 года также будут освобождены от уплаты за них страховых взносов.

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