БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Еврогруппа утвердила завершение третьей и последней программы макрофинансовой помощи Греции. Об этом заявил в пятницу председатель Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов зоны евро в Люксембурге, которая транслировалась пресс-службой Совета ЕС.

"Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции, дополнительных программ не будет, - подчеркнул он. - Мы приняли пакет мер для облегчения долгового бремени Греции, продлив на 10 лет сроки погашения кредитов EFSF (стабфонда зоны евро) [предоставленных в рамках трех программ макрофинансовой помощи], а также предоставив Греции льготный период на 10 лет по выплате процентов по этим кредитам". По словам Сентено, Еврогруппа также согласовала выделение последнего транша помощи в €15 млрд.