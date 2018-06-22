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Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции

Экономика и бизнес
22 июня, 2:02 дата обновления: 22 июня, 3:08 UTC+3

Сроки погашения кредитов стабфонда зоны евро были продлены на 10 лет, сказал председатель Еврогруппы Марио Сентено

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БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Еврогруппа утвердила завершение третьей и последней программы макрофинансовой помощи Греции. Об этом заявил в пятницу председатель Еврогруппы Марио Сентено на пресс-конференции по итогам встречи министров финансов зоны евро в Люксембурге, которая транслировалась пресс-службой Совета ЕС.

"Еврогруппа утвердила завершение программы макрофинансовой помощи Греции, дополнительных программ не будет, - подчеркнул он. - Мы приняли пакет мер для облегчения долгового бремени Греции, продлив на 10 лет сроки погашения кредитов EFSF (стабфонда зоны евро) [предоставленных в рамках трех программ макрофинансовой помощи], а также предоставив Греции льготный период на 10 лет по выплате процентов по этим кредитам". По словам Сентено, Еврогруппа также согласовала выделение последнего транша помощи в €15 млрд.

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