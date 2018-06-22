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Reuters: Tesla частично свернет бизнес по установке солнечных панелей в девяти штатах США

Экономика и бизнес
22 июня, 4:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что компания приняла решение уволить 9% своих сотрудников

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© AP Photo/David Zalubowski

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Американская компания Tesla закроет в девяти штатах США более десятка филиалов своего подразделения, специализирующегося на продаже и установке панелей солнечной энергии. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

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Ранее сообщалось, что Tesla, основной бизнес которой заключается в производстве электромобилей, приняла решение уволить около 9% своих сотрудников (более 4 тыс. человек) с целью сократить расходы, но при этом сохранить рентабельность.

Как отмечает агентство, это решение отразилось и на подразделении, занимающемся солнечной энергией. В 2016 году Tesla закрыла сделку по приобретению энергетической компании SolarCity за $2,6 млрд. Представители Tesla указывали, что после слияния компания намерена выпускать накопители энергии и солнечные батареи нового типа для установки в том числе на крышах частных домов.

Агентство, ознакомившись с попавшими в его распоряжение документами компании, выяснило, что в планы Tesla входит закрытие более десятка из около 60 ныне действующих филиалов бывшей SolarCity в девяти штатах США, включая Калифорнию, Нью-Йорк, Техас и Аризону. Кроме того, Tesla к концу года намерена разорвать контракт с сетью магазинов стройматериалов Home Depot, через которые частично реализовывались ее солнечные панели. Вместо этого компания намерена продавать накопители энергии через собственные торговые точки или же через интернет.

Tesla по итогам первого квартала 2018 года, завершившегося 31 марта, зафиксировала убытки в размере почти $710 млн. Как отмечала газета The Wass Street Journal, это уже пятый подряд квартал, когда компания сталкивается с рекордными для нее финансовыми потерями. В третьем и четвертом кварталах 2017 года убытки Tesla составили соответственно $619 млн и $675 млн. По итогам первых трех месяцев 2017 года она потеряла $330 млн.

Tesla была основана в 2003 году предпринимателем Илоном Маском. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния).

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