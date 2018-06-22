Информацию об инвестиционном потенциале районов Приамурья объединят на одном сайте

БЛАГОВЕЩЕНСК, 22 июня. /ТАСС/. Агентство по привлечению инвестиций в Амурской области объединит на одной интернет-платформе информацию об инвестиционном потенциале муниципальных районов Приамурья, чтобы наладить связь между инвесторами с представителями бизнеса и властью на местах. Об этом сообщил ТАСС в пятницу директор по привлечению инвестиций Амурской области Павел Пузанов.

"У исполнительных органов есть понимание, как работать с инвестициями, что такое инвестиционный климат. Но сейчас пришло время, чтобы окунуть в эту работу муниципальные образования. Для этого на своей платформе для каждого района создадим "муниципальные кабинеты", в которых по единой системе будет размещена информация о муниципалитете, так называемый "инвестиционный паспорт", - сказал Пузанов.

В "инвестиционном паспорте" будут содержаться сведения об экономике, населении, трудовых ресурсах, свободных земельных участках, транспортной инфраструктуре, и, главное - инвестиционных проектах города или района Приамурья.

"Муниципальные кабинеты" размещены на сайте регионального Агентства по привлечению инвестиций. Их созданием будут заниматься в рамках модернизации портала. "Особых затрат это не требует. Сбором информации и ее структуризацией специалисты занялись", - добавил Пузанов.

В инвестиционном рейтинге Амурская область занимает 35 место. Представители Агентства стратегических инициатив планируют "поднять" регион на пять позиций, реализуя в области ряд федеральных программ - проект, направленный на профориентацию школьников "Билет в будущее", создание окна в многофункциональном центре для обращения людей с ограниченными возможностями здоровья, организация пространства коллективной работы "Точка кипения".