Центробанк Китая понизил курс нацвалюты к доллару до очередного минимума с января

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Народный банк Китая (центробанк) понизил в пятницу курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару на 98 базисных пунктов до отметки 6,4804 юаня за доллар. Это новое минимальное значение с 12 января этого года.

Нынешнее ослабление курса юаня длится уже третий день подряд. В четверг ЦБ понизил курс жэньминьби на 120 базисных пунктов до отметки 6,4706 юаня за доллар, а в среду - сразу на 351 пункт до значения 6,4586, что стало наиболее значительным по своей амплитуде однодневным ослаблением курса нацвалюты с 9 февраля этого года.

Рост амплитуды колебаний юаня к доллару начался после запуска правительством КНР реформы механизма формирования обменного курса юаня к доллару.

В августе 2015 года китайский центробанк объявил о решении "оптимизировать методику расчета" валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран. Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.

По данным НБК, в первом квартале этого года юань укрепился по отношению к доллару на 3,9%, причем только в январе нацвалюта прибавила в цене 3,2%.

По итогам 2015 года юань был девальвирован к доллару на 6%. В 2016 году курс жэньминьби к американской валюте упал еще на 6,7% и обновил несколько минимальных значений за восемь с половиной лет. По итогам 2017 года юань укрепился к доллару на 6,28%.