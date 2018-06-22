Мобильные операторы КНР объявили об отмене с 1 июля внутреннего роуминга

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Ведущие операторы связи Китая China Mobile, China Unicom и China Telecom объявили в пятницу об отмене с 1 июля этого года внутреннего роуминга на территории страны. Об этом сообщила газета China Daily.

Как пишет издание, в марте этого года министерство промышленности и информатизации Китая обнародовало руководящие принципы с целью "побудить операторов мобильной связи отменить внутренний роуминг и снизить цены на существующие тарифы по меньшей мере на 30%". Как ожидается, это позволит значительно "сократить расходы растущего числа китайских пользователей мобильного интернета".

Согласно опубликованному ранее заявлению Госсовета КНР, "Китай намерен больше работать над ускорением интернета и сокращением интернет-тарифов, реализует доступ к высокоскоростной широкополосной связи как в городах, так и в сельской местности, а также сделает возможным бесплатный доступ в интернет в большем числе общественных мест".

По данным официальной статистики, к концу 2017 года количество пользователей мобильного интернета в Китае было наибольшим в мире и составляло 753 млн человек. Это стало одним из факторов роста в секторе цифровой экономики.

Объем цифровой экономики Китая в 2017 году достиг 26 трлн юаней (около $4,1 трлн), что соответствует 32% от ВВП страны, говорится в материалах Китайской академии информационных и коммуникационных технологий.