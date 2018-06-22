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Источник: Ирак и Венесуэла не поддержали решение смягчить квоты на 1 млн баррелей

Экономика и бизнес
22 июня, 8:17 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 22, июня. /ТАСС

На заседании мониторингового комитета ОПЕК+ представители двух стран воздержались от поддержки смягчения квот, сообщил источник в ОПЕК

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ВЕНА, 22 июня. /ТАСС/. Еще два члена ОПЕК - Ирак и Венесуэла - в дополнение к Ирану на заседании 22 июня могут не поддержать рекомендацию министерского мониторингового комитета о повышении добычи участниками сделки на 1 млн баррелей в сутки, сообщил ТАСС источник в ОПЕК.

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Венесуэла и Ирак, по его словам, на заседании мониторингового комитета поздно вечером в четверг воздержались от того, чтобы поддержать соответствующую рекомендацию. Третий участник, Иран, покинул заседание мониторингового комитета в четверг задолго до его окончания, и заявил, что не поддержит корректировку квот.

Заседание мониторингового комитета прошло в Вене в четверг. По словам министров России и Саудовской Аравии, комитет рекомендовал странам ОПЕК+ смягчить ограничения по добыче на 1 млн баррелей в сутки. При этом министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби заявил, что считает необходимым обсуждать этот вопрос не раньше сентября.

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