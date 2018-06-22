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В Приморье в 2017 году отразили более 12 тыс. кибератак на официальные ресурсы

Экономика и бизнес
22 июня, 8:01 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, июня. /ТАСС

За первое полугодие 2018 года было совершено более 3 тыс. атак, сообщил заместитель главы Приморья Дмитрий Мариза

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ВЛАДИВОСТОК, 22 июня. /ТАСС/. Хакеры совершили в 2017 году более 12 тыс. компьютерных атак на информационные ресурсы администрации Приморского края. Сообщение об этом опубликовано в пятницу на сайте краевой администрации.

"Не секрет, что сегодня масштабным кибератакам подвергаются государственные учреждения, частные компании и физические лица. В 2017 году на информационные ресурсы администрации региона совершено более 12 тыс. компьютерных атак, за первое полугодие 2018 года - уже более 3 тыс., все они были успешно отражены", - приводятся в тексте слова заместителя главы Приморья Дмитрия Маризы, который выступил на форуме "Актуальные вопросы информационной безопасности".

На форуме обсуждались темы защиты информационных ресурсов от кибервторжения и внедрения новых защитных систем. Эксперты привели примеры проверок организаций, предприятий и учреждений, поделились практическим опытом мониторинга информационной безопасности и выявления уязвимостей в программном обеспечении.

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