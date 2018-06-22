Китай вводит антидемпинговые пошлины на стирол из США, Южной Кореи и Тайваня

ПЕКИН, 22 июня. /ТАСС/. Китай вводит на ввозимый в страну из США, Южной Кореи и Тайваня стирол антидемпинговые пошлины размером 3,8 - 55,7%. Принятые меры вступят в силу 23 июня 2018 года и будут действовать в течение пяти лет, сообщило Министерство коммерции КНР.

По информации министерства, в результате инициированного в июне 2017 года антидемпингового расследования удалось установить, что "при ввозе стирола из этих стран и регионов мира применялся демпинг, в результате которого китайским производителям был причинен ощутимый ущерб". "Поэтому было принято решение о введении временных антидемпинговых мер на данную продукцию", - отмечается в заявлении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Стирол представляет собой бесцветную жидкость со специфическим запахом. Он практически нерастворим в воде, хорошо растворим в органических растворителях. Стирол применяют почти исключительно для производства полимеров - полистирола, пенопласта, полиэфира и других. Считается токсичным веществом.