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Toshiba отзывает адаптеры 3,4 млн персональных компьютеров

Экономика и бизнес
22 июня, 9:03 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 22, июня. /ТАСС

Подлежащие замене адаптеры могут стать причиной возгорания, отметили в компании

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ТАСС, 22 июня. Японская электротехническая корпорация Toshiba объявила в пятницу о решении отозвать и бесплатно заменить адаптеры на кабелях питания у более 3,4 млн персональных компьютеров, включая популярные ноутбуки Dynabook. Речь идет о моделях, произведенных с декабря 2009 по июль 2011 года, говорится в сообщении компании.

Как предупреждает Toshiba, из-за недоброкачественных деталей адаптеры могут стать причиной возгорания. Замене подлежат устройства, проданные как внутри Японии, так и за рубежом.

Toshiba объявила 5 июня, что продает свое подразделение по производству персональных компьютеров конкуренту - компании Sharp. Она получит 80,1% акций этой дочерней фирмы Toshiba за 4,05 млрд иен ($36,4 миллиона долларов). Sharp, как сообщается, после этой сделки намерен сохранить марку ноутбуков Dynabook.

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