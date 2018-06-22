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Директор по работе с инвесторами "Магнита" Тимоти Пост переходит в X5 Retail Group

Экономика и бизнес
22 июня, 9:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Работать на новом месте менеджер начнет в июле, отметили в X5 Retail Group

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Директор по работе с инвесторами "Магнита" Тимоти Пост покидает компанию и переходит в X5 Retail Group. Об этом сообщили ТАСС в X5 Retail Group.

"Подтверждаем его переход", - сказал представитель компании, добавив, что Пост начнет работать в X5 в июле.

Пост занимал должность директора по работе с инвесторами "Магнита" около шести лет.

Ранее на должность исполнительного директора "Магнита" была назначена экс-глава "Пятерочки" (входит в X5 Retail Group) Ольга Наумова. В "Магнит" из X5 Retail Group также перешли Артем Смоленский, занимавший различные посты в операционном управлении сети "Пятерочка" (он был назначен заместителем исполнительного директора "Магнита") и Татьяна Князева, работавшая директором по развитию персонала "Пятерочки" с 2014 по 2017 год.

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