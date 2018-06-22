Министр нефти Нигерии: реальный рост добычи ОПЕК+ составит 700 тыс. баррелей в сутки

ТАСС, 22 июня. Госминистр нефти Нигерии Ибе Качикву заявил, что реальный рост добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ составит около 700 тыс. баррелей в сутки. Об этом министр сообщил в эфире телеканала Bloomberg в пятницу.

"Зависит от производственных возможностей. На том уровне добычи, который мы наблюдаем сейчас, это 700 тыс. баррелей в сутки, может быть, 800 тыс. баррелей", - сказал Качикву, отвечая на вопрос о том, сколько баррелей нефти дополнительно попадут на рынок после договоренности альянса.

Ранее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что рост суточной добычи в пределах 1 млн баррелей в рамках соглашения ОПЕК+ позволит избежать дефицита на рынке нефти, при этом его необходимо "распределить между всеми участниками альянса".

За увеличение добычи нефти выступают крупнейшие производители ОПЕК+ - Россия и Саудовская Аравия. Необходимость корректировки квот министры объясняли грядущим дефицитом нефти, который может возникнуть из-за сильного падения добычи в Венесуэле и потенциального ограничения экспорта Ирана, если США все-таки введут против него санкции, как обещал в мае президент США Дональд Трамп.

Против роста добычи ранее выступали Иран, Венесуэла и Ирак.

ОПЕК+ будет непросто прийти к консенсусу по корректировке квот из-за геополитических соображений Венесуэлы и Ирана, считает также Качикву. "Есть геополитические соображения Венесуэлы и Ирана - проблемы санкций, того, мотивированы ли они внешними силами, к примеру президентом США Дональдом Трампом. Но ОПЕК - это не политическая партия, и хотя в конце концов мы сочувствуем тому, через что проходят эти страны, в реальности необходимо смотреть на фундаментальные рыночные факторы, и мы строго этого придерживаемся", - сказал Качикву.

Министр также сообщил, что ОПЕК+ работает над продлением соглашения после 2018 года. "Мы работаем над черновиком резолюции на эту тему. <...> Я думаю, мы должны перейти к сотрудничеству на более постоянной основе: начать делиться статистикой, решать, как отвечать на вызовы в бизнесе. Я жду, что это случится довольно скоро", - заметил Качикву.

Кроме того, он заявил, что предполагает, что в отношении цен на нефть к концу года "все согласны на примерно $65-70" за баррель.