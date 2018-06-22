Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы, завышающие цены на ЧМ-2018

ТАСС, 22 июня. Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы в России более чем на 10 млн рублей за завышение цен к чемпионату мира по футболу, проведено 1850 проверок. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 10 млн рублей. В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 82 судебных решения", - отметили в Роспотребнадзоре.

В ходе проверок выявлено 832 случая завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 32 случая) и 237 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. Всего ведомство провело 1850 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено 2508 дел об административных правонарушениях. Управлениями ведомства по субъектам России подан 271 иск в суд в защиту неопределенного круга потребителей.

В период проведения чемпионата и по 15 августа 2018 года для консультации по вопросам прав потребителей организована круглосуточная работа Единого информационного центра Роспотребнадзора, специалисты которого готовы оказать консультационную помощь на русском, английском и китайском языках.

Чемпионат проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира принимают Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.