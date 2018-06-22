Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы, завышающие цены на ЧМ-2018

Экономика и бизнес
22 июня, 10:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Сумма штрафа составила более 10 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 22 июня. Роспотребнадзор оштрафовал гостиницы в России более чем на 10 млн рублей за завышение цен к чемпионату мира по футболу, проведено 1850 проверок. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила более 10 млн рублей. В пользу Роспотребнадзора на текущий момент принято 82 судебных решения", - отметили в Роспотребнадзоре.

В ходе проверок выявлено 832 случая завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 32 случая) и 237 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. Всего ведомство провело 1850 внеплановых проверок, по фактам выявленных противоправных действий возбуждено 2508 дел об административных правонарушениях. Управлениями ведомства по субъектам России подан 271 иск в суд в защиту неопределенного круга потребителей.

В период проведения чемпионата и по 15 августа 2018 года для консультации по вопросам прав потребителей организована круглосуточная работа Единого информационного центра Роспотребнадзора, специалисты которого готовы оказать консультационную помощь на русском, английском и китайском языках.

Чемпионат проходит с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира принимают Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВЦИОМ: рейтинг правительства РФ снизился в июне из-за роста цен на бензин
2
Гендиректором "Пятерочки" назначили Сергея Гончарова
3
Минобороны опубликовало рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны
4
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
5
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
6
Премьер Украины заявил о поиске новой "справедливой" цены на газ
7
Рэпер Face объявил об уходе в армию
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости