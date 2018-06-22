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Новым лидером рынка ОСАГО в мае 2018 года стала "АльфаСтрахование"

Экономика и бизнес
22 июня, 10:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

В Российском союзе автостраховщиков также сообщили, что общие сборы страховщиков ОСАГО в январе-мае составили 89,68 млрд рублей, это на 1% меньше, чем годом ранее

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Компания "АльфаСтрахование" в мае 2018 года стала новым лидером рынка ОСАГО по числу заключенных договоров с долей около 16%. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

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"Если еще в 2016 году безусловным лидером был "Росгосстрах", по итогам 2017 года мы говорили о том, что у нас в лидеры в конце года, особенно в четвертом квартале, вышла компания "РЕСО-Гарантия", то сейчас мы наблюдаем устойчивую ситуацию, когда у нас по маю месяцу устойчивым лидером является "АльфаСтрахование", причем с достаточно существенным отрывом в количестве договоров по сравнению с той же "РЕСО-Гарантией". По итогам мая 16% с лишним - доля рынка компании "АльфаСтрахование", она является безусловным лидером, причем не только в целом, но и в продажах электронных полисах", - сказал он.

"АльфаСтрахование" является лидером в целом по стране, по регионам ситуация отличается, добавил он. Доля "РЕСО- Гарантии" держится на уровне 13,5-14% по числу заключенных договоров, уточнил Уфимцев, федеральная доля "Росгосстраха" находится на уровне 10% (до 2016 года превышала 30%). "Росгосстрах" рассматривает увеличение своей доли в ОСАГО, говорил ТАСС гендиректор "Росгосстраха" Николаус Фрай.

Общие сборы страховщиков ОСАГО в январе-мае составили 89,68 млрд рублей (на 1% меньше, чем годом ранее), было продано 15,8 млн полисов (рост на 0,7%), следует из данных РСА. Отдельно в мае было продано 3,6 млн полисов (рост на 5%), сборы мая составили 20,2 млрд рублей (рост на 3%).

Сумма выплат по ОСАГО в январе-мае снизилась на 32% до 57,1 млрд рублей. Как ранее сообщал ТАСС, на это в основном повлияло существенное снижение доли рынка "Росгосстрахом". Кроме того, на снижение выплат влияет борьба с мошенничеством и действие системы натурального возмещения в ОСАГО (ремонт вместо выплаты), и "чистка" портфелей ряда страховщиков, отмечают в РСА.

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