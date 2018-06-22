СМИ: Китай и Непал подписали соглашение о строительстве трансграничной железной дороги

ТАСС, 22 июня. Власти Китая и Непала в четверг подписали соглашение о строительстве трансграничной железной дороги, которая соединит Тибетский автономный район КНР и столицу Непала Катманду. Об этом сообщила газета China Daily.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян и премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли подписали соответствующий документ в Пекине во время шестидневного визита Оли в Китай.

"Мы уважаем путь развития Непала и поддерживаем его в защите национального суверенитета, независимости и законных интересов", - сказал Ли Кэцян во время встречи, добавив, что Пекин высоко ценит приверженность Непала политике "одного Китая".

Ли Кэцян также сообщил, что КНР рассматривает возможность создания зоны свободной торговли между странами, намерена укрепить координацию с Непалом в международных организациях для защиты общих интересов.

Новое железнодорожное сообщение соединит тибетский городской округ Шигадзе и столицу Непала Катманду.