"Фанагория" начала поставки кубанских вин в Японию

КРАСНОДАР, 22 июня. /ТАСС/. Одно из крупнейших винодельческих предприятий России "Фанагория" отправила в Японию первую партию вин в рамках контракта с японским трейдером Ikemitsu Enterprises, сообщил ТАСС в пятницу замдиректора компании по экспорту Михаил Лелюк.

"Первая партия на днях ушла: это красные сухие вина, игристое - брют. Партия около 10 тыс. бутылок, средний ценовой сегмент. Вино предназначено как для розничной продажи, так и для HoReCa. Так как логистика очень сложная, попадет на полки оно в лучшем случае в сентябре", - сказал он.

Собеседник уточнил, что все вина, которые будут экспортироваться в Японию, сделаны из выращенного в Краснодарском крае винограда. Сейчас готовится к отправке вторая партия, ассортимент напитков в ней будет расширен: добавятся белые вина, будет расширена линейка красных вин.

По его информации, японцы оценили вино "Фанагории" за то, что оно очень хорошо сочетается с их кухней, основу которой составляют рис и морепродукты, при этом еда подвергается минимальной обработке и в нее не принято класть много специй.

Как сообщалось ранее, вина "Фанагории" в начале марта представили на экспозиции Российского экспортного центра (РЭЦ) на выставке FoodEx 2018 в Японии. В это время компания подписала контракт с японским трейдером Ikemitsu Enterprises на $1 млн, планировалось поставить около 250-300 тыс. бутылок вина. На момент подписания контракта ни одна российская компания не поставляла вина в Японию. Несколько лет назад у "Фанагории" уже был опыт сотрудничества с этой страной.

По данным администрации Краснодарского края, "Фанагория" - одно из крупнейших винодельческих предприятий России, расположено на Таманском полуострове в Краснодарском крае. Собственные виноградники компании занимают площадь более 2,8 тыс. га. Компания уже экспортирует свои вина в некоторые страны дальнего зарубежья. Ранее сообщалось, что в 2017 году компанией произведено и разлито 2,18 млн декалитров (дал) алкогольной продукции (падение 14,1% к 2016 году), при этом выросло производство премиальных вин.