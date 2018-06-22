Трутнев: проекты более чем на $1 млрд можно реализовать с Южной Кореей на Дальнем Востоке

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Проекты стоимостью более $1 млрд ров могут быть реализованы на Дальнем Востоке совместно с Южной Кореей, сообщил в пятницу вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на Российско-корейском бизнес-форуме.

"По итогам Дня корейского инвестора, который мы провели 5 марта этого года во Владивостоке, в работе появились новые перспективные проекты стоимостью более $1 млрд", - сказал он.

Трутнев добавил, что это проекты с Hyundai, корпорацией KCC, компаниями Posco Daewoo, Dagro World. Данные компании, по словам Трутнева, планируют инвестиции в развитие портовой инфраструктуры, переработку леса, сельскохозяйственное производство на Дальнем Востоке.

"Сделаем все возможное, чтобы эти проекты были успешными. Для улучшения взаимодействия с корейским бизнесом Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта открывает свой офис в Сеуле", - отметил вице-премьер.

В настоящее время с участием южнокорейских инвесторов реализуется шесть проектов с инвестициями 50 млн долларов США, уточнил Трутнев.