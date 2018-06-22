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Премьер Украины заявил о поиске новой "справедливой" цены на газ

Экономика и бизнес
22 июня, 11:17 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 22, июня. /ТАСС

По словам Владимира Гройсмана, нормализовать тарифы возможно будет, "когда Украина вместо страны-импортера, которая закупает газ, станет страной-экспортером"

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не смог заверить украинцев в том, что цены на газ для населения не будут повышены. Вместо этого во время часа вопросов к правительству в Верховной раде в пятницу он лишь заявил о поиске "справедливой формулы" на газ.

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"В промышленности цены на газ не регулируются и равны 10 тыс. гривен [$385 за 1 тыс. куб. м], для населения - 7 тыс. гривен [$269 за 1 тыс. куб. м]. Я сдерживаю их рост, мы работаем над тем, чтобы найти справедливую формулу, чтобы цена на газ была справедливой", - заявил Гройсман, отвечая на вопрос лидера Радикальной партии Олега Ляшко о том, что правительство делает для снижения цены на газ на Украине.

Премьер-министр пояснил, что проблема в этом вопросе связана с тем, что с 2005 по 2013 годы государства брало крупные кредиты и сейчас вынуждено гасить долги. "Надо рассчитаться с долгами", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам главы правительства, нормализовать тарифы возможно будет, "когда Украина вместо страны-импортера, которая закупает газ, станет страной-экспортером". "Мы сейчас идем четко к тому, чтобы стать страной-экспортером, а это значит системно снизить на 20-30% цены", - заверил он.

Гройсман добавил, что способствовать решению тарифов в стране поможет также "продолжение сотрудничества с международными организациями, что даст стабильность курса, цен, новые условия для повышения социальных стандартов".

Увеличить и без того высокие цены на газ от Киева требует Международный валютный фонд. Так, МВФ еще в 2016 году призывал украинские власти урегулировать цены на газ на уровне внешних рыночных ставок, но из-за того, что данное обещание не было выполнено, Фонд заморозил кредитование в апреле 2017 года. А в конце апреля этого года МВФ без объяснения причин отклонил переданные ему руководством компании "Нафтогаз Украина" предложения Киева повысить цены на газ для населения на 65%.

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Персоны
Ляшко, Олег Валерьевич Гройсман, Владимир Борисович
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