Чубайс заявил, что в России, как и во всем мире, будут инвестировать пенсионные деньги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что в России как и во всем мире рано или поздно пенсионные деньги будут вкладываться в инвестиции. Об этом он сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

"С одной стороны, тема предопределена, совершенно ясно, что это произойдет, во всем мире это происходит. С другой стороны, такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать, тем более, что мы видим, что, во-первых, правительство объявило трудное решение, связанное с пенсионной реформой. Во-вторых, правительство ведет к индивидуальным пенсионным счетам, в этом смысле есть большой объем преобразований, - сказал он. - Совершенно ясно, что рано или поздно пенсионная система в России будет работать не только на социальную задачу, но и на инвестиционную задачу как во всем мире".