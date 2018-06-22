Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 63.79
€ 73.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чубайс заявил, что в России, как и во всем мире, будут инвестировать пенсионные деньги

Экономика и бизнес
22 июня, 11:29 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 22, июня. /ТАСС

Глава корпорации "Роснано" также отметил, что ажиотаж вокруг пенсионной реформы "поднялся на ровном месте"

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 июня. /ТАСС/. Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс считает, что в России как и во всем мире рано или поздно пенсионные деньги будут вкладываться в инвестиции. Об этом он сообщил журналистам в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.

"С одной стороны, тема предопределена, совершенно ясно, что это произойдет, во всем мире это происходит. С другой стороны, такой ажиотаж поднялся на ровном месте, что сейчас вряд ли стоит какие-то активные действия делать, тем более, что мы видим, что, во-первых, правительство объявило трудное решение, связанное с пенсионной реформой. Во-вторых, правительство ведет к индивидуальным пенсионным счетам, в этом смысле есть большой объем преобразований, - сказал он. - Совершенно ясно, что рано или поздно пенсионная система в России будет работать не только на социальную задачу, но и на инвестиционную задачу как во всем мире".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Пенсионная реформа Ростовская область
Персоны
Чубайс, Анатолий Борисович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВЦИОМ: рейтинг правительства РФ снизился в июне из-за роста цен на бензин
2
Минобороны опубликовало рассекреченные документы начала Великой Отечественной войны
3
Минобороны: миссии ОЗХО в Сирии нарушают положения Конвенции о химоружии
4
Украинский народный трибунал заочно приговорил Порошенко к пожизненному заключению
5
Премьер Украины заявил о поиске новой "справедливой" цены на газ
6
Рэпер Face объявил об уходе в армию
7
Минтруд РФ предложил установить единые подходы к размеру прожиточного минимума пенсионера
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости